Call of Duty wkracza do Game Passa. Modern Warfare III pojawi się w usłudze Microsoftu!

Microsoft oficjalnie potwierdził to, o czym spekulowano i plotkowano od dłuższego czasu. Jeszcze dziś, 24 lipca, w katalogu Xbox Game Pass pojawi się Call of Duty: Modern Warfare III czyli ubiegłoroczna odsłona popularnej serii strzelanek od Activision. Gra dostępna będzie w wersji na PC oraz na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X|S, ale najwyraźniej nie zagramy w nią w chmurze w ramach Xbox Cloud Gaming. Użytkownicy Game Passa uzyskają dostęp do całej zawartości, czyli kampanii dla jednego gracza oraz trybów multiplayer i kooperacyjnego Zombie.

Warto również przypomnieć, że już wcześniej zapowiedziano, że w Xbox Game Pass pojawi się także nadchodzące Call of Duty Black Ops 6. Gra zadebiutuje na rynku pod koniec października tego roku.