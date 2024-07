Wolverine też otrzyma pada z krągłościami. Deadpool "zaprojektował" drugi kontroler

fot. Microsoft

Microsoft niedawno rozpoczął konkurs. Jedną z nagród w nim jest inspirowany strojem Deadpoola kontroler, na którego tylnej części znalazły się... pośladki. Wielu fanów zwróciło uwagę na fakt, że choć ogłoszono to tuż przed kinową premierą filmu Deadpool & Wolverine, to Logan nie doczekał się swojej "reprezentacji".

Gigant z Redmond postanowił naprawić to przeoczenie i zdecydował się na stworzenie drugiego kontrolera, tym razem w żółto-niebieskiej kolorystyce, wyraźnie nawiązującej do charakterystycznego stroju noszonego przez członków grupy X-Men.

Niestety również i ten sprzęt nie trafi do sprzedaży, a zainteresowani nim fani będą musieli liczyć na szczęście. Podobnie jak model model Deadpoola, będzie on do wygrania w konkursie, który ma niebawem wystartować na Instagramie. Szczegóły na jego temat nie zostały jeszcze ujawnione. Zdradzono jedynie, że uczestnicy będą musieli udać się pod post oznaczony konkretnym hasztagiem.

Już wkrótce fani powyżej 18 roku życia będą mogli wybrać swoją stronę konfliktu poprzez znalezienie na Instagramie konkursowego postu z hasztagiem #MicrosoftCheekySweepstakes.