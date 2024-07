Assassin's Creed Shadows i kontrowersje wokół Yasuke. Ubisoft wydał oświadczenie skierowane do japońskich graczy

fot. Ubisoft

W sieci od kilku tygodni trwają intensywne rozmowy o Yasuke, grywalnym bohaterze w Assassin's Creed Shadows. To postać historyczna, ale problem z nią polega na tym, że w grze przedstawiono go jako czarnoskórego samuraja, podczas gdy w źródłach historycznych jego status nie został jasno określony i debatują o tym nie tylko fani, ale też historycy. Niektórzy uważają, że Yasuke rzeczywiście był samurajem, podczas gdy inni mają odmienne zdanie. Szereg dyskusji na ten temat, często bardzo burzliwych, nie umknął także przedstawicielom Ubisoftu, którzy postanowili odnieść się do całej sprawy i na swojej stronie oraz w mediach społecznościowych opublikowali obszerne oświadczenie dla odbiorców z Japonii.

Przede wszystkim zaznaczono, że Assassin's Creed, choć zawiera odniesienia do wydarzeń i postaci historycznych, łączy te elementy z fikcją. Nie inaczej będzie wyglądać to w przypadku Shadows.

Włożyliśmy wiele wysiłku, by stworzyć wciągającą i pełną szacunku wersję Feudalnej Japonii. Naszą intencją nigdy nie było uczynienie z żadnej z odsłon serii, wliczając w to Assassin’s Creed Shadow, faktycznego przedstawienia historii czy postaci historycznych. Zamiast tego naszym celem jest rozbudzenie ciekawości i zachęcanie graczy do poszerzania swojej wiedzy. Assassin’s Creed Shadows powstało przede wszystkim jako gra wideo opowiadająca fikcyjną historię osadzoną w feudalnej Japonii.

Ubisoft przyznaje też, że jest świadom tego, jak "problematyczny" jest status Yasuke. Przypomniano również, że w grze będzie on tylko jednym z grywalnych bohaterów, a gracze będą mieli okazję pokierować losami także japońskiej shinobi o imieniu Naoe.

Jego wyjątkowe i tajemnicze życie sprawiło, że był on idealnym kandydatem do opowiedzenia jego historii w Assassin’s Creed z akcją w feudalnej Japonii. Chociaż w Assassin’s Creed Shadows jest on przedstawiony jako samuraj, to mamy świadomość, że jest to przedmiotem dyskusji. Starannie wpletliśmy to w naszą narrację, a druga grywalna postać, japońska shinobi Naoe, jest równie ważna. Nasi bohaterowie zapewniają gracze dwa różne style rozgrywki.

Z pełną treścią oświadczenia w angielskiej (oraz japońskiej, jest ona dostępna w komentarzach) wersji językowej możecie zapoznać się poniżej.

Assassin's Creed Shadows - premiera 15 listopada na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.