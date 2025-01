Seria Call of Duty kosztuje Activision krocie. Na produkcję i marketing wydano setki milionów dolarów

Fot. Activision

Patrick Kelly, obecny dyrektor kreatywny serii Call of Duty, ujawnił, że produkcja poszczególnych części cyklu pochłania astronomiczne kwoty. Informacje te znalazły się w dokumentach sądowych, które zostały złożone w grudniu 2023 roku w ramach pozwu przeciwko Activision w Kalifornii. Zgodnie z deklaracją Kelly'ego, trzy części Call of Duty wydane w latach 2015–2020, kosztowały od 450 do 700 milionów dolarów każda. Takie kwoty czynią je jednymi z najdroższych gier w historii branży.

Z dokumentów dowiadujemy się, że Black Ops III kosztowała Activision 450 mln dolarów, a wydana cztery lata później odsłona Modern Warfare pochłonęła 640 milionów dolarów. Ostatnią i zarazem najdroższą odsłoną, o jakiej wspominają sądowe dokumenty, jest wydana w 2020 roku gra Call of Duty: Black Ops Cold War, której koszty produkcji sięgnęły 700 mln dolarów. Możemy jedynie domniemywać, że każda kolejna odsłona była jeszcze droższa w przygotowaniu i promocji.

Dla porównania, w ubiegłym roku ujawniono, że produkcja gry The Last of Us: Part II od Sony kosztowała około 220 milionów dolarów. Już wtedy kwota ta była uważana za ogromną. W obliczu ujawnionych kosztów gier z serii Call of Duty, wydatki Sony wydają się jednak znacznie skromniejsze.

Wysokie koszty produkcji gier Activision wynikają z ich ogromnego rozmachu, licznych zespołów deweloperskich pracujących nad projektem oraz intensywnego wsparcia po premierze. Seria Call of Duty nie tylko dostarcza kampanii fabularnych, ale także oferuje rozbudowane tryby wieloosobowe oraz regularnie aktualizowane sezony zawartości dodatkowej.

Ujawnienie kosztów produkcji nie nastąpiło przypadkowo. Dokumenty sądowe, w których znalazły się te informacje, są częścią pozwu złożonego w maju 2024 roku przez rodziny ofiar masakry w szkole Robb Elementary w Uvalde w Teksasie. W pozwie częściowa odpowiedzialność za tragedię przypisywana jest serii właśnie serii Call of Duty oraz platformie Instagram należącej do Meta. Pozew zarzuca, że treści zawarte w grze oraz ich dostępność na platformach społecznościowych miały wpływ na działania nastolatka, który dopuścił się straszliwej zbrodni, zabijając 19 dzieci i 2 dorosłych.