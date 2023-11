Camera Cafe. Nowe parzenie - powraca kultowy, polski sitcom. Nowe szczegóły

fot. player.pl

Camera Cafe. Nowe parzenie to odświeżona kontynuacja sitcomu z 2004 roku bazująca na francuskim formacie. Poprzednia seria opowiadała historię zwykłych pracowników w prywatnej firmie, którzy spotykali się przed automatem do kawy z ukrytą kamerą. Sitcom doczekał się dwóch sezonów i niedawno zapowiedziano powstanie kolejnego po prawie 20 latach przerwy. Za reaktywacje serialu ze strony producenckiej odpowiadać będzie Dorota Kośmicka, odpowiedzialna za polską wersję amerykańskiego serialu The Office PL wyprodukowaną dla Canal+.

Camera Cafe. Nowe parzenie - fabuła

Główna koncepcja serialu pozostała taka sama jak w oryginalnej Camera Cafe, a zatem wydarzenia będę przedstawiane z perspektywy kamery ukrytej w automacie do kawy stojącym w korytarzu jednej z niewielkich, lokalnych firm gdzieś w Polsce. To tam będą się odbywały spotkania pracowników obfitujące w wiele absurdalnych historii i zmartwień. W opisie produkcji można przeczytać:

Mateusz Król Adam Bobik Michał Czernecki W firmie prym wiodą trzej panowie. Jacek () i Roman () – niekoniecznie pracownicy miesiąca, a do tego mężczyźni, którzy pozornie nadają na zupełnie różnych falach, a jednak są najlepszymi kumplami. Trio uzupełnia Jan (), czyli szef z wielkimi marzeniami, aspiracjami i jeszcze większym ego. Galerię osobowości małego przedsiębiorstwa dopełniają ich koledzy z pracy, jak również współpracownicy. To ekipa, przy której nuda nikomu nie zagrozi, a efektem ubocznym będzie tylko śmiech. I to w dużych dawkach!

Camera Cafe. Nowe parzenie - ekipa produkcyjna i obsada

Projekt powstaje we współpracy TVN Warner Bros, Discovery oraz Jake Vision DGA Studio. Duet reżyserski stanowi Jan Macierewicz i Aleksander Pietrzak. Scenariusze odcinków napisze grupa scenarzystów pod wodzą Radosława Kotarskiego, do której należy Łukasz Sychowicz, Mateusz Płoch, Mateusz Zimnowodzki i Marcin Sońta. Dorota Kośmicka piastuje funkcję producenta kreatywnego razem z Nataszą Kotarską.

W Camera Cafe. Nowe parzenie oprócz Mateusza Króla, Adama Bobika i Michała Czerneckiego użytkownicy Playera zobaczą także Barbarę Wypych, Bartłomieja Kasprzykowskiego, Rafała Maćkowiaka, Szymona Roszaka, Dominikę Kluźniak, Mikołaja Chroboczka, Annę Szymańczyk, Marcina Miodka, Justynę Ducką oraz Radosława Kotarskiego.

O ekipie produkcyjnej i obsadzie wypowiedziała się producentka, Dorota Kośmicka:

Wreszcie nadszedł dla mnie czas powrotów. Po ponad dwudziestu latach, tym razem z nowym zespołem, sięgam po „Camerę Cafe”- mając na pokładzie reżysera Janka Macierewicza oraz Radka Kotarskiego w roli headwritera. Największym wyzwaniem przy tej produkcji było stworzenie obsady – choć pierwsze sezony stały się kultowe dopiero wraz z rozwojem YouTube’a, to widzowie pokochali tamtych aktorów i aktorki. W ciemno zaproponowałam rolę Adamowi Bobikowi, ponieważ uważałam i wciąż uważam, że Adam – z którym miałam już przyjemność pracować – byłby w Camerze Cafe nie do zastąpienia. Jego dopełnienie przed kamerą stanowi Mateusz Król w roli Jacka. Po zdjęciach próbnych nabrałam przekonania, że stanowią oni duet na miarę Kobieli z Michnikowskim. O ile jednak w każdym biurze może zdarzyć się para pracowników obdarzonych nieprzeciętnym poczuciem humoru, o tyle rzadko zdarza się, aby tworzyli równie doskonały tercet ze swoim ze swoim szefem – w nowej wersji serialu w tej roli Michał Czernecki. Wszyscy trzej, w otoczeniu pozostałych nietuzinkowych postaci, już niedługo pokażą widzom, że w biurze wcale nie musi być nudno. Zwłaszcza w dobie pracy zdalnej.

Camera Cafe. Nowe parzenie - data premiery

O dacie premiery serialu wypowiedział się Maciej Gozdowski, wiceprezydent i szef serwisów streamingowych w Warner Bros. Discovery w Polsce:

Niezmiernie cieszę się, że udało nam się sprawić prezent świąteczny naszym użytkownikom w postaci nowej produkcji pod marką Player Original. Tym razem lżejszej – komediowej, która mam nadzieję obudzi w nich sentyment, a jednocześnie zagwarantuje im miłe – z uśmiechem na twarzy – wieczory. Idealne na świąteczne i zimowe dni, kiedy wszystkim nam przyda się duża dawka dobrej energii

Premiera w serwisie Player odbędzie się 25 grudnia 2023 roku.

