DCU - powstanie serial o złoczyńcach? Każdy odcinek to nowy antagonista

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. DC Comics

DC Studios ponoć planuje nowy serial. Jimmy Olsen, grany przez Skylera Gisondo, prowadziłby w nim program dla Daily Planet, w którym każdy odcinek byłby poświęcony innemu złoczyńcy, próbującemu wybić się w przestępczym półświatku Metropolis. To na razie wszystko, co wiemy. Można się domyśleć, że albo jak rasowy reportażysta będzie prowadził dochodzenie i przeprowadzał wywiady z kryminalistami, albo jego rola ograniczy się do prowadzącego i gospodarza show.

Tak czy owak, to może być doskonały sposób, by przedstawić widzom mniej znanych złoczyńców, zanim trafią na przykład na duży ekran. Komiksowe uniwersum DC zawsze było chwalone za ciekawy i barwny panteon antagonistów, więc na pewno jest dużo materiału źródłowego do wykorzystania. Dajcie znać, czy jest postać, którą szczególnie chcielibyście zobaczyć w serialu.

DCU powoli się rozrasta

Oczywiście, na razie to tylko plotka. Ale jest duża szansa na to, że James Gunn sam ją potwierdzi albo zdementuje. Filmowiec stojący na czele DCU i zarazem reżyser Supermana jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i często rozmawia z fanami. Wielokrotnie już komentował głośne plotki i na bieżąco informuje widzów o aktualizacjach odnośnie nowych projektów.

Pierwszy rozdział DCU zatytułowany Gods and Monsters właśnie się rozpoczął. Superman wszedł na ekrany kin i na razie zbiera świetne recenzje. Następna kinowa premiera w kolejce to Supergirl: Woman of Tomorrow. A to dopiero początek. Poniżej znajdziecie wszystkie zapowiedziane filmy z uniwersum.