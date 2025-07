Marvel jest zły na największy wyciek z Avengers: Doomsday. Postać Thora ważna, ale nie najważniejsza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Reklama

Jednym z największych, jeśli nie największym "wyciekiem" związanym z Avengers: Doomsday były słowa Alana Cumminga, który w filmie Marvela ponownie wcieli się w rolę znanego z produkcji studia Fox o X-Menach Nightcrawlera. Kilka miesięcy temu, opisując szczegóły swojego występu, dał się on tak ponieść radości, że ujawnił duży spoiler - jego postać będzie walczyć z Reedem Richardsem, co siłą rzeczy zapowiada starcie mutantów z członkami Fantastycznej Czwórki. Jak przedstawiał to sam aktor:

Właśnie teraz znowu to robię. Znowu gram Nightcrawlera i wczoraj uczyłem się kaskaderskich scen walki. Uczę się tych walk i mówię: "Z kim ja właściwie walczę?". A oni na to: "Uderzasz Pedro Pascala w głowę". Nie mogę w to do końca uwierzyć.

Cumming pojawił się gościnnie w programie Jimmy'ego Kimmela, w którym przyszło mu przeprowadzić wywiad z najważniejszymi aktorami filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Gdy zapytał on kolegów po fachu, w jaki sposób Marvel strzeże swoich tajemnic, Pedro Pascal stwierdził:

Największy przeciek, jaki mieliśmy, pochodził od naszego dzisiejszego gospodarza... Czy wpadłeś przez to w kłopoty?

Na co Cumming odparł:

Zadzwonił do mnie mój agent PR. Gniew specjalisty od PR to nie jest coś, czego chciałbyś doświadczyć.

Jak istotna będzie rola Thora?

W sieci pojawiły się również doniesienia na temat występu Chrisa Hemswortha w Avengers: Doomsday. Serwis Discussing Film raportuje, że Thor na ekranie będzie miał "drugą główną rolę". Innymi słowy: najprawdopodobniej pełni on funkcję pomocnika/zastępcy lidera tytułowej drużyny bohaterów, być może Sama Wilsona aka Kapitana Ameryki.

MCU - wielkie gwiazdy kina za małe dla Marvela. Stallone, Damon i inni aktorzy, którzy dostali zbyt krótkie role

Produkcja Avengers: Doomsday pojawi się w kinach 18 grudnia przyszłego roku.