Candyman - plakat i pierwsza zapowiedź wideo. Kiedy zwiastun?

Candyman doczekał się pierwszego plakatu oraz krótkiego fragmentu wideo, który zapowiada czwartkowy zwiastun. Za kamerą horroru stanęła Nia DaCosta, zaś scenarzystami są Win Rosenfeld i Jordan Peele, który jest też producentem wykonawczym projektu. Widzowie mogą go znać jako reżysera filmów Uciekaj! i To My.

MGM finansuje projekt, a Universal Pictures będzie dystrybutorem. W tytułowej roli zobaczymy Yahya Abdul-Mateen II. W produkcji pojawi się również Tony Todd, który wcielił się w Candymana w oryginale. Pierwszy film opowiadał historię studentki, Helen, która pisząc swoją pracę magisterską o miejskim folklorze natrafia na legendę o Candymanie, duchu nawiedzającym jedno z osiedli mieszkalnych w Chicago. Wkrótce upiór budzi się do życia i popełnia serię okrutnych zbrodni, o które zostaje oskarżona Helen.

Pierwsze wideo możecie zobaczyć na oficjalnym Twitterze Jordana Peele'a. Poniżej pierwszy plakat:

Światowa premiera nowej wersji planowana jest na 12 czerwca 2020 roku.