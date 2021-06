Candyman - kolejny zwiastun nowej wersji horroru. Kultowa postać sieje zniszczenie

MAteriały prasowe

Candyman zapowiada się na jeden z tych remake'ów, które mogą nie być złe. Za sterami scenariusza stoi Jordan Peele, którego dwa horrory - Uciekaj! oraz To my zdobyły uznanie na całym świcie. Za kamerą natomiast stanęła jeszcze mało znana Nia DaCosta, którą wkrótce świat pozna dzięki superprodukcji Kapitan Marvel 2. A wiemy, że Kevin Feige i jego ludzie z Marvel Studios mają wyjątkową rękę do reżyserskich talentów.

Horror miał mieć premierę w 2020 roku, ale przez pandemię koronawirusa został opóźniony o rok. Premiera światowa zaplanowana jest na sierpień 2021 roku.

Candyman - zwiastun

Bohaterem jest artysta Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II), który jest jakoś powiązany z morderczym Candymanem. W sieci wrze od spekulacji, że tak naprawdę jest to requel, czyli reboot i sequel w jednym, a Anthony jest tak naprawdę dzieckiem z oryginału z dawnych lat. Morderczy duch powraca...

W obsadzie są też Teyonah Parris, znana z WandaVision oraz sam Tony Todd, który grał legendarnego Candymana. Przypomnijmy, że oryginał był oparty na opowiadaniu Clive'a Barkera.

