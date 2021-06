Czarna owca - zwiastun filmu o współczesnej polskiej rodzinie. Za kamerą twórca Juliusza

fot. Jarosław Sosiński

Czarna owca to opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy ma czegoś dość. Utrzymana ma być ona w tonie słodko-gorzkim, więc gdy tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak im się wydaje… Film ma poruszyć ważne tematy w zabawny sposób.

W obsadzie są Arkadiusz Jakubik, Magdalena Popławska, Kamil Szeptycki, Agata Różycka, Anna Cieślak, Anna Smołowik i Włodzimierz Press. Na ekranie pojawi się kilka twarzy znanych fanom YouTube’a i Instagrama, m.in. Cyber Marian, Danny Ferreri, Dziki Trener, Martyna Pysia czy Kinga Sawczuk.

Czarna owca - zwiastun

Czarna owca - galeria

Czarna owca

Tak komentuje reżyser, Aleksander Pietrzak:

Film porusza kilka tematów, takich jak wybór między karierą a rodziną, dojrzewanie do bycia ojcem, próba odnalezienia się w całkowicie nowej sytuacji życiowej, ale chyba przede wszystkim ten film jest o tym, że dziecko zawiązuje więź na zawsze. Dwie najpiękniejsze emocje to śmiech i płacz. To może dać nam komediodramat i to – mam nadzieje – da nam Czarna owca.

Czarna owca - premiera 13 sierpnia w kinach.