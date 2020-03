Cannes 2020 - koronawirus wpłynie na odwołanie festiwalu? Dyrektor komentuje

Cannes 2020 może się nie odbyć, ponieważ sytuacja epidemii koronawirusa na terenie Francji jest coraz groźniejsza. Do tego odniósł się Pierrce Lescure, dyrektor festiwalu filmowego w Cannes.

W rozmowie z Le Figaro twierdzi, że pozostaje racjonalnie optymistyczny w kwestii tego, że festiwal odbędzie się w maju 2020 roku. Ma nadzieję, że epidemia we Francji zacznie się kończyć pod koniec marca i sytuacja zacznie się poprawiać w kwietniu. Dlatego też liczy, że do maja wszystko wróci do normy.

Dodał jednak, że jeśli sytuacja nie zacznie się poprawiać, Cannes 2020 zostanie odwołany.

10 marca pojawiły się zaskakujące doniesienia o tym, że władze Cannes 2020 odmówiły ubezpieczenia na wypadek epidemii, które zaproponowano im jakiś czas temu. Dyrektor festiwalu odniósł się również do tego w wywiadzie. Wyjaśnia, że oferta nie była w odpowiednich proporcjach do kosztów, jakie są poniesione, czyli jak tłumaczy, na wypadek epidemii dostaliby 2,3 mln dolarów zwrotu, gdy budżet organizacji to 36 mln dolarów, więc w tym kontekście to są zbyt małe kwoty i dlatego odmówili.

Zaznacza jednak, że na wypadek takich sytuacji, mają przygotowany plan awaryjny, który pozwoli im przeżyć rok bez zysków, czyli nie zaowocuje to zwolnieniami i reorganizacją całej imprezy w przyszłych latach. Dla porównania festiwal SXSW nie ma takich bonusów i jego odwołanie zakończyło się zwolnieniami pracowników.

Temat Cannes 2020 pojawia się, ponieważ sytuacja z koronawirusem eskaluje we Francji bardzo szybko. Mają już prawie 1600 potwierdzonych przypadków ludzi zarażonych wirusem. Podjęto decyzje o zamknięciu części kin, szkół oraz odwołaniu imprez masowych. Przez to też anulowano targi MIPTV oraz Series Mania.