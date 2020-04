Cannes 2020 odwołane? Francja zakazuje festiwali i zgromadzeń na kilka miesięcy

Kryzys koronawirusa zablokuje Francję na kolejne miesiące. Jako że sytuacja się nie poprawia, prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że festiwale i inne wydarzenia przyciągające ogrom ludzi będą zakazane do połowy lipca 2020 roku. Widzimy więc, że sytuacja jest tam bardzo zła.

Oznacza to, że najprawdopodobniej Cannes 2020 nie odbędzie się, ponieważ festiwal został przełożony z maja na przełom czerwca i lipca. Z uwagi na nowe restrykcje organizacja wydarzenia po prostu będzie niemożliwa.

Jak donosi Deadline, wielu ekspertów z Hollywood uważa, że festiwal musi zostać odwołany. Z uwagi na pandemię nikt nie będzie chciał w nim uczestniczyć, bo to problem będzie, by wysłać ludzi samolotami do Francji. Wiele studiów wycofało swój udział jeszcze przed przełożeniem festiwalu.

Organizatorzy Cannes 2020 na razie nie komentują decyzji prezydenta Macrona. Nie wiadomo, czy zdecydują się przełożyć wydarzenia na, również niepewny, koniec roku, czy odwołać całkowicie. W historii tylko raz odwołano Cannes - w 1968 roku.

Kina i inne miejsca, w których ludzie mogą się zbierać, mają być zamknięte we Francji do odwołania.