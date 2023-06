Captain America: Brave New World - nowe szczegóły roli Harrisona Forda. Kapitan Ameryka będzie spokojniejszy

Marvel

Do sieci trafiły nowe szczegóły związane z przyszłorocznym filmem Kapitan Ameryka 4 - pochodzą one z wywiadu, którego wcielający się w rolę Sama Wilsona Anthony Mackie udzielił portalowi Inverse. Aktor zapewnił, że portretowany przez niego Kapitan Ameryka będzie spokojniejszy w porównaniu z wersją Steve'a Rogersa; podejście herosa do superbohaterskiej krucjaty ma być zupełnie inne:

Chodzi przede wszystkim o jego umiejętność osiągania konsensusu i słuchania rad z zewnątrz. Nie będzie tak pochopny, by wzorem Steve'a Rogersa nosić przy sobie broń. Gdy masz w swoim organizmie serum superżołnierza, pokonanie cię jest praktycznie niemożliwe - siłą rzeczy twoją odpowiedzią na wszystko jest stawanie do walki. Teraz mamy jednak Sama Wilsona; on musi sięgać po inne środki, gdyż zabicie go jest sporo łatwiejsze.

Mackie wyjawił również, że na planie spędził naprawdę wiele czasu z Harrisonem Fordem, który w Brave New World wcieli się w generała Thaddeusa Rossa - ta wypowiedź sugeruje, że "Thunderbolt" odegra jedną z najważniejszych ról w całej produkcji:

Spędziliśmy z Harrisonem na planie wiele czasu razem. Ross i Kapitan Ameryka zawsze mieli nietypową relację: byli przyjaciółmi, szanowali się nawzajem, ale jednocześnie często dochodziło między nimi do konfrontacji. I taka forma ich relacji zostanie oddana w filmie.

Aktor dodał, że praca z Fordem - przynajmniej na początku - mogła go przytłaczać:

Pierwszy dzień na planie był dla mnie wręcz onieśmielający. Byłem tak piekielnie zdenerwowany, że nie mogłem sobie przypomnieć swoich kwestii. Przecież to piep... Harrison Ford. Jest wokół niego jakaś magiczna aura. Znika jednak bardzo szybko, gdy okazuje się, że to naprawdę fajny człowiek. W moich oczach jest wszystkim tym, czym powinna być gwiazda filmowa. Gdy mówił: "Nakręćmy to gów...", wszyscy odpowiadali: "Tak, nakręćmy to gów...".

Kinowe Uniwersum Marvela - oficjalny, pełny timeline MCU

1. Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie (2011)

Zobacz także:

Captain America: Brave New World ma wejść na ekrany kin 26 lipca 2024 roku.