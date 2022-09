Captain America: New World Order - jest złoczyńca! Wielki powrót do MCU stał się faktem!

Marvel

W maju 2024 roku na ekrany światowych kin wejdzie film Captain America: New World Order, znany również w sieci jako Kapitan Ameryka 4. W czasie wydarzenia D23 Expo oficjalnie ogłoszono, że głównym złoczyńcą tej produkcji będzie Samuel Sterns aka The Leader, postać, którą zobaczyliśmy już w Incredible Hulk - wcielający się w rolę antagonisty Tim Blake Nelson, ten sam, o którego wielokrotnie dopytywali fani, powróci więc do MCU po aż 16 latach.

Reżyser nadchodzącego filmu, Julius Onah, określił enigmatycznie swoje dzieło jako "thriller paranoidalny". Wiemy już, że w obsadzie znajdą się aktorzy z serialu Falcon i Zimowy żołnierz; będą to Carl Lumbly (ekranowy Isaiah Bradley) i Danny Ramirez (Joaquin Torres aka nowy Falcon). Na ekranie pojawi się także Shira Haas (możecie ją kojarzyć z serialu Unorthodox) w roli izraelskiej superbohaterki, Sabry.

Tak prezentuje się oficjalne logo produkcji:

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1568680789625257984

Oto nowi członkowie obsady:

Tim Blake Nelson

Światową premierę filmu Captain America: New World Order ustalono na 3 maja 2024 roku.