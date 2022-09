Werewolf by Night - jest zwiastun nowej produkcji MCU. Horror w stylu lat 30.!

Marvel/Disney+

W trakcie wydarzenia D23 Expo właśnie oficjalnie zapowiedziano nadejście nowej produkcji MCU o tytule Werewolf by Night - do sieci trafił także jej zwiastun. Przypomnijmy, że mamy tu de facto do czynienia ze specjalnym programem powstałym z myślą o tegorocznym Halloween, który zadebiutuje na platformie Disney+ 7 października. Jego reżyser, słynny kompozytor Michael Giacchino, podzieli się z widzami stylistyką horroru z lat 30. i 40. XX wieku, co potwierdza poniższy trailer.

Zwróćcie także uwagę na pojawiającego się w materiale Man-Thinga:

Werewolf by Night - zwiastun

Tak z kolei prezentuje się oficjalny plakat produkcji:

Marvel/Disney+

Werewolf by Night to pseudonim, z którego korzystały dwie postacie Marvela. Pierwszą z nich jest Jack Russell, który zadebiutował w komiksie Marvel Spotlight w 1972 roku. Jest on potomkiem mistycznie zmienionych ludzi znanych jako Likantropy. Z czasem nauczył się przemieniać na własną rękę i bez pomocy ze strony Księżyca. Po transformacji umiał też zachować swoje zdolności umysłowe. Drugie wcielenie to Jake Gomez, który pochodzi z plemienia rdzennych Amerykanów, przeklętych przez likantropię. Bohater z czasem wszedł w konflikt ze złowrogą firmą farmaceutyczną.