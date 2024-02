Carl Weathers nie żyje. Na zawsze zapamiętamy go z Rocky'ego i The Mandalorian

fot. materiały prasowe

Carl Weathers zmarł w wieku 76 lat. Potwierdzili to jego agent Matt Luber oraz najbliższa rodzina w oświadczeniu prasowym. Przyczyna śmierci nie jest znana. Cały czas był aktywny na Twitterze/X i nawet wczoraj odpowiadał różnym fanom.

- Jesteśmy zasmuceni śmiercią Carla Weathersa. Zmarł w spokoju we śnie w czwartek, 1 lutego 2024 roku. Carl był wyjątkowym człowiekiem, który przeżył niezwykłe życie - czytamy w oświadczeniu rodziny.

Carl Weathers - kariera

Nigdy go nie zapomnimy dzięki roli Apollo Creeda, którą grał w pierwszych czterech częściach serii Rocky. Miał jednak też inne występy godne zapamiętania: Predator z 1987 roku, Happy Gilmore, Bogaci bankruci, seria Toy Story (jako głos Combat Carla), Colony, Świat gliniarzy, Chicago Justice, Bliskie spotkania trzeciego stopnia, Śmiertelne polowanie czy film akcji Szalony Jackson. W ostatnich latach z powodzeniem grał w The Mandalorian, dostając nominację do Emmy oraz zdobywając popularność wśród fanów.

Zanim został aktorem, był zawodowym futbolistą grającym w NFL w drużynie Oakland Raiders. Rozegrał z nimi dwa sezony. Miał dwóch synów.