Castlevania i Metal Gear Rising powrócą? Konami zarejestrowało znaki towarowe

fot. materiały prasowe

Konami 6 kwietnia (publicznie ujawniono to dopiero teraz) zarejestrowało w Japonii znaki towarowe "Metal Gear Rising" oraz "Akumajou Drakula" (to japoński tytuł serii znanej na zachodzie jako Castlevania). Oczywiście nie musi to oznaczać niczego, choć nie można wykluczyć, że japońska firma planuje wskrzesić te marki, np. wydając ich kontynuację lub remaster czy remake na współczesnych sprzętach do gier. Szczególnie ten drugi tytuł wydaje się być dobrym kandydatem do "wskrzeszenia", bo animowany serial Netflixa cieszy się sporą popularnością i wkrótce powróci z kolejnym sezonem.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach Konami wyraźnie odsunęło się od tworzenia wysokobudżetowych gier i zamiast tego skupiło się na innej działalności, m.in. na produkcji popularnych w Japonii automatów pachinko. Ostatnio zapowiedziano jednak powrót pewnej zapomnianej już marki sprzed lat w postaci Getsu Fuma Den: Undying Moon, które już tego maja ma zadebiutować w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Być może w planach na niedaleką przyszłość jest też przywrócenie do życia właśnie Metal Gear Rising: Revengeance i Castlevanii.