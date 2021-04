Horizon: Zero Dawn - Complete Edition dostępne za darmo w ramach akcji Play at Home

fot. Sony

Play at Home to inicjatywa Sony, w ramach której rozdawane za darmo są gry cyfrowe, by zachęcić graczy do pozostawania w domu w czasie pandemii koronawirusa. Dzięki tej akcji posiadacze konsol PlayStation otrzymali już m.in. Ratchet i Clank z 2016 roku, a także 9 całkiem solidnych, mniejszych produkcji. Od dziś do swojego konta można przypisać zaś Horizon: Zero Dawn - Complete Edition, czyli jeden z lepiej ocenianych tytułów na urządzeniach japońskiej firmy, na dodatek w kompletnym wydaniu z fabularnym rozszerzeniem The Frozen Wilds.

Co ciekawe, wygląda na to, że udostępnienie Horizon: Zero Dawn nie będzie końcem całej akcji. Na oficjalnej stronie marki znalazł się bowiem dopisek, który sugeruje, że Play at Home będzie kontynuowane i w przyszłości doczekamy się kolejnych gier.

Nie przegap innych świetnych gier, które pojawią się w nadchodzących miesiącach. Czekaj na wiadomości i aktualizacje dotyczące Play at Home.

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition za darmo możecie pobrać z PlayStation Store do 14 maja. Po przypisaniu do Waszego konta gra zostanie na nim już na stałe.