Castlevania: Nocturne - pełny zwiastun. To nowy serial Netflixa oparty na grze

fot. Netflix

Reklama

Castlevania: Nocturne to nowy serial animowany Netflixa inspirowany grą. Za sterami stoją showrunnerzy Kevin Kolde (Castlevania) oraz Clive Bradley. Reżyserami są Adam i Sam Deatsowie. Wytwórnie Project 51 Productions i Powerhouse Animation odpowiadają za projekt. Wizualnie jest to ten sam styl animacji co w poprzednim serialu.

Castlevania: Nocturne - pełny zwiastun

Castlevania: Nocturne - opis fabuły

Francja, rok 1792, szczyt rewolucji francuskiej. W odległej części zachodniej Francji kontrrewolucyjna arystokracja zawiera sojusz z przerażającym wampirem Mesjaszem, który obiecuje „zjeść słońce” i uwolnić armię wampirów oraz nocnych stworzeń, aby stłumić rewolucję i zniewolić ludzkość. Karaibska czarodziejka o imieniu Annette poszukuje Richtera Belmonta, ostatniego potomka rodziny łowców wampirów, który ma stanąć na czele ruchu oporu.

Castlevania: Nocturne - premiera 28 września w platformie streamingowej Netflix. Od razu dostępny będzie cały sezon.