Reżyser filmu Bracia ze stali z nowym projektem. W filmie pojawią się Saoirse Ronan i Austin Butler

fot. A24

Reklama

Po sukcesie filmu Bracia ze stali reżyser Sean Durkin i studio A24 znaleźli swój kolejny wspólny projekt i zgromadzili imponującą obsadę. Jak donosi Deadline, Saoirse Ronan i Austin Butler zagrają w Deep Cuts, filmie opartym na debiutanckiej powieści Holly Brickley. Durkin nie tylko wyreżyseruje film, ale także stworzuy scenariusz. Ronan będzie także jedną z producentek.

Deep Cuts - fabuła książki

Powieść Deep Cuts autorstwa Holly Brickley to debiutancka książka, której akcja rozgrywa się na początku lat 2000. Opowiada historię Percy Marks, studentki i aspirującej krytyczki muzycznej, oraz Joe Morrowa, początkującego muzyka. Ich znajomość rozpoczyna się w barze w Berkeley, gdzie wspólna pasja do muzyki prowadzi do współpracy artystycznej i skomplikowanej relacji osobistej. Książka eksploruje tematy talentu, obsesji, przynależności oraz potrzeby bycia usłyszanym. Każdy rozdział nosi tytuł innej piosenki, a narracja przeplata życie Percy z esejami na temat rozwoju popularnych gatunków muzycznych.

Bracia ze stali autorstwa Seana Durkina opowiada historię amerykańskiej rodziny wrestlerskiej Von Erich.Film z Zaciem Efronem i Jeremym Allenem White’em, spotkał się z entuzjastycznym odbiorem krytyków i stał się jednym z większych krajowych hitów A24 w 2023 roku.