Aktorki, które mogły zagrać Catwoman. Madonna zamiast Michelle Pfeiffer, Lady Gaga; jest nawet Polka!

Catwoman to dziś prawdziwa ikona popkultury. Choć od debiutu tej postaci w komiksach DC niedawno minęły 83 lata, Kobieta-Kot w dalszym ciągu rozpala serca i umysły fanów nie tylko produkcji superbohaterskich. Wiele w tym zasługa aktorek, które wcieliły się w rolę Seliny Kyle w filmach kinowych i serialach telewizyjnych. Julie Newmar, Lee Meriwether, Eartha Kitt, Michelle Pfeiffer, Halle Berry, Anne Hathaway, Camren Bicondova i Zoë Kravitz - to lista gwiazd, które portretowały Catwoman. Składa się jednak tak, że przynajmniej niektóre z nich mogły zostać zastąpione.

W sieci od dawna krążą rozmaite wypowiedzi twórców, samych zainteresowanych, plotki i inne spekulacje castingowe, które wyjawiają, kto jeszcze na przestrzeni lat starał się o rolę Kobiety-Kota. Zestawienie to nie ma właściwie końca, choć wydaje się, że samo w sobie stanowi ono doskonałą okazję do przeniesienia się do alternatywnej rzeczywistości. Co powiedzielibyście, gdyby w Catwoman wcieliła się Eva Green? Albo Blake Lively czy Ana de Armas? Istniała też pewna szansa na Polkę...

Dajcie nam w komentarzach znać, czy któraś z aktorek z poniższej listy mogłaby poradzić sobie z rolą Seliny Kyle jeszcze lepiej niż te gwiazdy, które ostatecznie pojawiły się na ekranie.

Aktorki, które mogły zagrać Catwoman

Annette Bening (Powrót Batmana) - aktorka przymierzała nawet strój; ze starań o rolę zrezygnowała po zajściu w ciążę

