Marvel - potwierdzone i przewidywane filmy MCU na kolejne 10 lat. Blisko 40 tytułów; World War Hulk i inne hity

Marvel/Sony

W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o tym, że Marvel Studios zamierza zwolnić tempo w kwestii częstotliwości wypuszczania do kin i na platformę Disney+ filmów i seriali MCU, jednak w żaden sposób nie zmienia to faktu, że Dom Pomysłów w dalszym ciągu nadaje ton całej popkulturze. Mając na uwadze ten fakt, chcemy Wam zaproponować dziś nietypową podróż w przyszłość i zachęcić Was do wspólnej refleksji i dyskusji nad tym, jakie filmy zadebiutują w Kinowym Uniwersum Marvela przez kolejne 10 lat.

Listę przedstawiającą wielkoekranowe produkcje - zarówno potwierdzone, jak i te, których powstanie można na razie jedynie przewidywać - zamieścił na swojej stronie serwis ScreenRant. Obejmuje ona prawie 40 tytułów; poza dziesięcioma, które dostały już zielone światło na realizację, autorzy zestawienia uwzględnili też rozmaite spekulacje, doniesienia czy wypowiedzi włodarzy Marvela i producentów.

W ten sposób powstał ostateczny spis - w jego skład wchodzą filmy, które jak do tej pory wydawały się jedynie mokrym snem fanów MCU. Co powiecie na dołączenie do Kinowego Uniwersum Marvela takich hipotetycznych produkcji jak World War Hulk, X-Men, Wolverine, Illuminati czy Strażnicy Galaktyki 4 bądź Thor 5? To jednak dopiero początek niespodzianek...

Marvel - 40 filmów MCU na kolejne 10 lat; tytuły potwierdzone i przewidywane

Marvels - potwierdzony; data premiery - 8.11.2023

Najpotężniejsze postacie MCU - najnowsza aktualizacja rankingu

50. Groot - jako przedstawiciel starożytnej rasy Flora colossus może manipulować swoim ciałem w ten sposób, że szybko odtwarza jego utracone części – w dodatku dysponuje nadludzką siłą fizyczną i wytrzymałością, mogąc w tej materii rzucić wyzwanie takim potęgom jak Adam Warlock. W MCU w chwili obecnej działa on w swojej znanej z gier i jeszcze potężniejszej wersji Króla Groota.