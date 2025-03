Wiedźmin lub Cyberpunk 2077 z nową grą mobilną? CD Projekt nawiązuje współpracę ze Scopely

fot. CD Projekt, Scopely

Reklama

CD Projekt nawiązał współpracę z gigantem branży gier mobilnych – Scopely. Informację tę ujawniono podczas wtorkowej konferencji poświęconej wynikom finansowym polskiej firmy. Jak na razie nie zdradzono jednak żadnych szczegółów dotyczących nadchodzącego projektu ani marki, na której będzie on bazował.

Założone w 2011 roku Scopely ma duże doświadczenie w produkcji gier mobilnych. W ich katalogu znajdują się między innymi takie tytuły, jak Star Treek Fleet Command, Marvel Strike Force, Monopoly Go!, Looney Tunes: World of Mayhem czy WWE Champions. 12 marca tego roku firma Niantic poinformowała o planach sprzedaży Scopely swojego działu gier, w wyniku czego w ręce amerykanów trafi m.in. Pikmin Bloom, Monster Hunter Now oraz przede wszystkim niezwykle popularne Pokemon Go.

Pokemon Go trafia w ręce Scopely. Firma przejęła twórców gry za ogromną kwotę

CD Projekt rozwija obecnie kilka projektów. Wśród nich znajduje się między innymi Wiedźmin 4, którego pierwszy zwiastun mogliśmy obejrzeć podczas ubiegłorocznej gali The Game Awards.