CDA Premium - nowości na maj 2021

Platforma CDA Premium dla swych subskrybentów przygotowała sporo nowości na maj 2021. Jedną z nich jest rozgrywający się w kosmosie film 3022, w którym zobaczymy Omara Eppsa i Jorję Fox

Widzowie serwisu będą mogli również obejrzeć opowieść o dojrzewaniu - serial Trickster. Jego bohaterem jest nastolatek imieniem Jared, który handluje narkotykami, by utrzymać swoją rodzinę. Przy okazji sam doświadcza halucynacji - i to niekoniecznie wywołanych przez środki psychotropowe.

Co jeszcze w ofercie?

Głęboki wdech opowie o Marinie, kobiecie po niełatwych przejściach, która spokój odnajduje w sporcie ekstremalnym, a dokładnie - nurkowaniu swobodnym. Widzowie śledzić będą walkę, jaką bohaterka stoczy ze swoim ciałem oraz umysłem.

Tylko to utrzymana w post-apokaliptycznym klimacie produkcja. W świecie, w którym nieznany wirus zabija tylko kobiety, bohaterki walczą o przeżycie.

The Divide zapowiadany jest jako mocny psychologiczny thriller. Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku po ataku nuklearnym. Do ukrywających się ocaleńców przybywa uzbrojona grupa - bynajmniej nie jest to zespół ratunkowy.

Truman, którego tytułowym bohaterem jest wierny pies, opowie o przyjaźni w obliczu nieuleczalnej choroby.

The Ninth jest rosyjską produkcją, której akcja rozgrywa się w Petersburgu pod koniec XIX wieku. W oszalałym na punkcie ezoteryki i okultyzmu mieście dochodzi do rytualnych morderstw. Prowadzone śledztwo wykaże, jaką role w zabójstwach odgrywa medium, Brytyjka Olivia Reed.

Jak zostałem Rosjaninem opowie o losach chińsko-rosyjskiej rodziny i przybliży rosyjską mentalność. Bohaterem filmu jest Chińczyk imieniem Pen, który stara się o rękę Rosjanki Iriny. Niestety, ojciec dziewczyny ma na oku innych kandydatów na męża dla swej córki.

Initiation to krwawa propozycja z gatunku horrorów. Morderstwo studentki, młodej gwiazdy sportu rozpocznie serię zdarzeń, które zdemaskują mroczne sekrety uczelni.

La vampira de Barcelona przeniesie widzów do Barcelony i początków XX wieku. Policja poszukuje mordercy dziewczyny z bogatej rodziny i jako podejrzaną ustala Enriquetę Marti, którą prasa szybko nazywa "Wampirzycą z Barcelony". Pewien dziennikarz odkrywa jednak, że policja jest w błędzie.