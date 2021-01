Celeste 2 dostępne w sieci za darmo. Gra powstała w 3 dni

Matt Makes Games

Celeste to popularna gra niezależna, która osiągnęła spory sukces. Nie tylko sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy, ale też zdobyła wiele branżowych nagród, w tym nominację do tytułu Gry Roku na The Game Awards 2018, obok takich produkcji, jak God of War, Marvel's Spider-Man czy Red Dead Redemption 2. Nie każdy wie jednak, że już w roku 2016 powstał prostszy pierwowzór tej platformówki, przygotowany przy pomocy Pico-8. Teraz zaś doczekał się on kontynuacji, zatytułowanej Celeste 2: Lani’s Trek, która powstała... w zaledwie trzy dni.

Jak wskazuje podtytuł, w Lani's Trek wcielimy się w nową bohaterkę, która do wspinaczki korzysta z linki z hakiem. Rozgrywka nie uległa jednak większym zmianom i w dalszym ciągu mamy do czynienia z wymagającą platformówką w starym stylu. Z projektem tym mogą zapoznać się wszyscy zainteresowani i to bez potrzeby wydawania gotówki czy ściągania czegokolwiek, bo całość dostępna jest za darmo na oficjalnej stronie twórców. Link znajdziecie w poniższym wpisie.

https://twitter.com/NoelFB/status/1353849211435929600