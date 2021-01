Darmowe Star Wars: Battlefront 2 sukcesem na Epic Game Store. Twórcy chwalą się wynikiem

EA

Epic Game Store podjęło się trudnego zadania rywalizacji ze Steam i w tym celu zdecydowano się na wytoczenie naprawdę ciężkich dział: od praktycznie samego początku istnienia tej platformy, co tydzień udostępniane są tam gry za darmo. W grudniu jedną z nich było Star Wars: Battlefront 2 i teraz dowiedzieliśmy się, ile osób zdecydowało się skorzystać z tej promocji.

Na oficjalnym profilu EA Star Wars na Twitterze poinformowano, że ponad 19 milionów osób przypisało tę produkcję do swojego konta. To świetny wynik, a w przypadku gry nastawionej na rozgrywki w sieci może sprawić, że multiplayer zyska druga młodość. Warto jednak mieć na uwadze, że wielu użytkowników mogło ten tytuł po prostu dodać do konta i nigdy nie zdecyduje się na zagranie w niego.

https://twitter.com/EAStarWars/status/1353802773905760256

Star Wars Battlefront 2 zadebiutowało w 2017 roku na PC i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Początkowo tytuł ten spotkał się ze sporą krytyką z uwagi na obecność lootboksów i mechanik pay-to-win, jednak z czasem twórcy wycofali się z tych kontrowersyjnych mechanik.