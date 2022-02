Ceny kart dla górników kryptowalutowych wracają do rekomendowanych wartości

Źródło: Pixabay

W listopadzie 2021 roku firma Sapphire postanowiła otworzyć nową linię produktową kart graficznych skierowaną do górników kryptowalutowych. Sprzęt miał trafić do wąskiego grona klientów wykorzystujących moc obliczeniową kart do pozyskiwania m.in. Ethereum. Ruch ten okazał się strzałem w dziesiątkę - mimo iż GPro X080 oraz X060 nie były demonami wydajności z najwyższej półki jakościowej, a typowymi średniakami, ich ceny błyskawicznie wystrzeliły powyżej kwoty rekomendowanej przez producenta.

Według wytycznych Sapphire model GPro X080 miał być sprzedawany za 750 €, lecz faktyczna cena uplasowała się na poziomie 1000 €. To był jednak dopiero początek zwyżek. Według danych agregatora Geizhals przytoczonych przez videoardz.com w trzecim tygodniu stycznia na tę kartę trzeba było wydać nawet 1200 €. Dziś po tak wysokiej cena nie ma śladu. Model GPro X080 można kupić za 765 €.

Podobny los spotkał model GPro X060 pierwotnie wyceniony na 550 €, za który jeszcze pod koniec stycznia trzeba było zapłacić blisko 900 €. W pierwszym tygodniu lutego cena karty spadła do poziomu 700 €, a od drugiego tygodnia ustabilizowała się na poziomie ok. 500 €, poniżej rekomendowane ceny producenta.

Z jednej strony sytuację można uzasadnić ogólnym trendem w branży, gdyż w ostatnich tygodniach doświadczaliśmy spadku cen wszystkich podzespołów graficznych. Z drugiej zaś dynamika spadku cen kryptowalutowych modeli jest zauważalnie wyższa niż kart o bardziej konsumenckim charakterze. A to może świadczyć o tym, że zapotrzebowanie na wydajne podzespoły do wydobywania popularnego Ethereum faktycznie spadło.

Mimo iż topowych układów wciąż nie sposób pozyskać w cenie rekomendowanej przez producenta, sytuacja serii GPro od Sapphire to kolejny dowód na to, że era ultradrogich kart graficznych powoli odchodzi w zapomnienie. Kto wie, być może jeszcze w tym półroczu uda się kupić najwydajniejsze modele w rozsądnej kwocie?

