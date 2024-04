Challengers - Zendaya o pytaniach na temat pocałunków . "To dziwne"

fot. materiały prasowe

Reklama

Gospodarz programu Jake’s Takes poruszył temat tego, jaką „nienormalną” ilość uwagi generują te konkretne sceny w Challengers. Aktorka stwierdziła, że także to zauważyła.

Challengers - Zendaya o pytaniach na temat pocałunków

Nie mam pojęcia, czy to dlatego, że chcą, by zrobił się z tego viral, czy coś w tym stylu. Ale też to zauważyłam, szczególnie w moim przypadku. Wydaje mi się, że inni aktorzy nie... Gdyby na moim miejscu siedział ktoś inny, prawdopodobnie nie zadałbyś tego pytania.

To część mojej pracy - i to całkowicie normalna wbrew temu, co jak sądzę inni mogą o tym myśleć. Ale tak, to dziwne.

Challengers - zdjęcia

Challengers

Challengers - fabuła

Bohaterką jest tenisistka Tashi (Zendaya), która wraz z mężem Artem (Faist) spotykają dawnego rywala Patricka (O'Connor). Mężczyzna jest też byłym kochankiem i najlepszym przyjacielem Tashi. Dziewczyna przekonuje Arta do dołączenia do tenisowego turnieju, ale kiedy Art dowiaduje się, że będzie walczyć z Patrickiem, wybuchają problemy i zaczyna się rywalizacja.

Challengers - premiera w polskich kinach odbędzie się 26 kwietnia. Nie zapowiada się, by projekt znów został przesunięty na późniejszy termin.