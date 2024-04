Challengers - pierwsze recenzje. Czy to najlepszy film Luki Guadagnino?

fot. materiały prasowe

Po znacznym opóźnieniu związanym ze strajkiem aktorów, wreszcie Challengers trafi na wielki ekran. Za kamerą stał Luca Guadagnino, czyli twórca Tamtych dni, tamtych nocy. Po zwiastunach szczególnie intrygowała rola Zendayi w filmie, która wydaje się być przełomowa w jej karierze. Jak wypada produkcja w oczach recenzentów? Można powiedzieć, że wręcz wyśmienicie - metafora tenisu, ukazująca miłość, rywalizację oraz proces dorastania, cieszy się znakomitymi wynikami Rotten Tomatoes. Przypomnijmy, że "tomatometer" to ostateczna ocena krytyków w skali procentowej - im wyżej, tym lepiej. Challengers zyskał aż 95% na podstawie 83 recenzji, co czyni go "świeżym" zgodnie z zasadami portalu.

Challengers - pierwsze recenzje

Przeglądając pierwsze opinie, ciężko znaleźć jakiekolwiek negatywne słowa dotyczące Challengers. Przede wszystkim krytycy są jednogłośni w jednej kwestii - metafora tenisu działa perfekcyjnie, a w produkcji nie brakuje powiewu świeżości oraz zmysłowości. Napięcia dodaje nie tylko gra aktorska Zendayi, lecz całego tria. Występy Mike'a Faista oraz Josha O'Connora zachwycają równie mocno, a ich chemia z aktorką została oddana na ekranie. Oliwy do ognia dodaje Guadagnino, który przekracza wszelkie granice, otwierając się na zupełnie nowe możliwości. Efekt jest zniewalający - wielu krytyków uważa, że reżyser przeszedł samego siebie.

Murtada Elfadl, AV Club:

- Challengers pozostaje filmem rozrywkowym dzięki skomplikowanym bohaterom, odgrywanym przez aktorów, którzy zmierzają do zostania błyszczącymi gwiazdami filmowymi.

Maurren Lee Lenker, Entertainment Weekly:

- Oparty na trzech porywających występach i żartobliwie eksperymentalnej reżyserii, Challengers jest świeży, ekscytujący i energiczny.

Kristy Puchko, Mashable:

- Choć to może być za dużo dla pewnej części widowni, bez wątpienia Challengers to jeden z najlepszych i najbardziej seksownych filmów tego roku.

Tim Grierson, Screen Internetional:

- Interesujący trójkąt miłosny połączony z porywającym dramatem sportowym. Challengers odnajduje Lucę Guadagnino w próbie zadowolenia widowni, tworząc swój najbardziej rozrywkowy film.

David Rooney, Hollywood Reporter:

- Błyskotliwy, uwodzicielski i pełen napięcia seksualnego Challengers to prawdopodobnie najprzyjemniejsza produkcja Guadagnino do tej pory. To z pewnością jego najlżejszy i najzabawniejszy film.

Liz Shannon Miller, Consequence:

- Aż do ostatnich momentów, Challengers gra odważnie - akcja sportowa jest tak emocjonująca, że można czuć pot spływający z ekranu, wraz z emocjami, które dzieją się poza boiskiem.

Challengers - premiera 26 kwietnia w kinach.