Około 5000 szczurów na planie nadchodzącego hitu. Aktor był zamknięty z nimi w... trumnie

fot. Focus Features

Reklama

Są rzeczy straszniejsze niż starożytne wampiry. Nicholas Hoult w programie The Graham Norton Show przyznał, że na planie Nosferatu było "około pięć tysięcy szczurów" i niektóre z nich były tresowane, a inne nie. Okazuje się, że zwierzęta generowały dość nieprzyjemny zapach.

Część z nich nie trzymała moczu, więc trochę śmierdziało... Usłyszałem od kogoś to określenie – "nie trzymać moczu" – i uznałem, że brzmi mądrze. No tak, to po prostu szczury. Sikają i załatwiają się gdziekolwiek. Na szczęście, musiałem przez to po prostu przebrnąć.

Około 5000 szczurów na planie Nosferatu

Bliskie spotkanie ze szczurami zaliczył również Bill Skarsgård na planie Nosferatu. Nicholas Hoult w rozmowie z portalem Deadline tak zrelacjonował scenę:

Pamiętam, jak otwierałam trumnę, a Bill leżał w środku, a razem z nim szczury. Był więc z nimi zamknięty. Pomyślałem, że będę ciągle się mylić, żeby musiał robić to dłużej - relacjonował Hoult. - Kiedy po raz pierwszy wpadliśmy do tego pokoju, było tam 5000 szczurów, wyglądały niemal jak dywan. Szczurzy dywan. To właśnie będę sprzedawać w moim sklepie Etsy.

Nosferatu może być hitem

Nosferatu to nowe dzieło Roberta Eggersa, które opowie historię tytułowego wampira. Nicholas Hoult w widowisku wcieli się w Thomasa Huttera. Bill Skarsgård zagra złego hrabię Orloka, a Lily-Rose Depp główną bohaterkę – Ellen Hutter. Produkcja zadebiutuje w polskich kinach 21 lutego 2025 roku. Film zapowiada się na hit. Pierwsze opinie są fenomenalne. Na razie tytuł ma aż 91 procent pozytywnych opinii krytyków w serwisie Rotten Tomatoes i ocenę 7.8 na 10. Generuje również duże zainteresowanie widzów.

Nosferatu - zdjęcia