Charlie Cox o roli Daredevila w MCU. W końcu nie musi kłamać

Źródło: Netflix

Tak jak informowaliśmy, zakaz spoilerowania filmu Spider-Man: Bez drogi do domu został oficjalnie zdjęty przez Sony Pictures i Marvel Studios. Możemy otwarcie rozmawiać o tym tak, jak w końcu aktorzy mogą przestać kłamać. Andrew Garfield i Tobey Magurie już dyskutowali o swoich powrotach do kultowych ról. Teraz czas przyszedł na Charliego Coxa, który zagrał epizodyczną rolę Matta Murdocka, znanego także jako Daredevil.

Matt Murdock był prawnikiem Petera Parkera, który dał mu kilka porad z uwagi na jego problemy po ujawnieniu prawdy o jego tożsamości superbohatera. Cox w rozmowie z Supanova Comic Con & Gaming wyraża ulgę. Ze śmiechem wspomina, że utrzymywanie tajemnicy było koszmarem, bo musiał non stop kłamać, że go tam nie ma, pomimo wycieków i innych zakulisowych potwierdzeń.

Jest świadomy tego, że fani teraz twierdzą, iż latami kłamał o powrocie do roli Daredevila. Przyznaje, że robił to tylko w ostatnim czasie i przez lata Marvel nie kontaktował się z nim w sprawie powrotu do roli, a pytanie o to dostawał non stop od zakończenia serialu Daredevil. Ważne dla niego jednak było to, aby nie zaspoilerować ludziom powrotu. Większość widzów jednak zaskoczyła się tymi trzema występami i to też wzmogło pozytywne reakcje.

- Jedną rzecz, którą daje obecność w MCU, a której nie mogliśmy robić w serialu Netfixa, jest interakcja z innymi postaciami MCU. Crossovery to coś, co chciałbym zrobić. W komiksach są interesujące historie, które chciałbym pokazać. Nie chcę zabrzmieć jakbym był chciwy, ale mam nadzieję, że jeszcze wiele razy go zagram. Liczę, że będę z tym związany przez lata i że nigdy się to nie skończy. Chcę, aby doszło to do etapu, gdy ludzie będą mówić: jesteś za stary, by dalej grać tę rolę.

Przyznaje, że mało wie o przyszłości swojej postaci i niczego nie może zdradzić. Z uwagi na to jednak, że aktor musiał miesiącami kłamać z uwagi na umowy NDA podpisane z Marvel Studios i Sony Pictures, musimy na te wypowiedzi patrzeć z dystansem. Według plotek następnie zobaczymy go w serialu She-Hulk, który pojawi się w 2022 roku na Disney+.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.