Charlie Cox i Vincent D'Onofrio reagują na zwiastun Ironheart! Co myślą o nowym serialu?

fot. Marvel

Marvel Entertainment opublikowało w serwisie YouTube wideo, gdzie gwiazdy poprzedniego serialu MCU, Daredevil: Odrodzenie, reagują na zwiastun kolejnego z nich - Ironheart.

Charlie Cox i Vincent D'Onofrio wydają się pozytywnie nastawieni do serialu, bowiem bardzo emocjonalnie zareagowali na zwiastun. Sprawdźcie ich ekscytację w poniższym wideo, nagranym na planie drugiego sezonu Daredevil: Odrodzenie.

Ironheart - reakcja na zwiastun

Zwiastun serialu Ironheart. Czy to godna następczyni Iron Mana?

Ironheart - fabuła, obsada, data premiery

Serial Ironheart zaprezentuje znaną z komiksów następczynię Tony'ego Starka. Fabuła ma miejsce po wydarzeniach z filmu Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. Magia i technologia zestawią się ze sobą, kiedy to Riri Williams - młoda, genialna wynalazczyni i studentka MIT - powraca do rodzinnego Chicago. Ma ona swój własny pomysł na tworzenie zbroi, inspirowany legendarnym Iron Manem. Jednak w pościgu za ambicją poznaje tajemniczego, czarującego Parkera Robbinsa zwanego również jako The Hood.

W główną rolę wciela się Dominique Thorne. W obsadzie znaleźli się także Lyric Ross, Regan Aliyah, Alden Ehrenreich, Manny Montana, Matthew Elam i Anji White.

Premiera serialu Ironheart na Disney+ odbędzie się 25 czerwca.