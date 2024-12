Nowy Falcon, złoczyńca i Tiamut z Eternals. Wideo zapowiada Kapitana Amerykę 4

fot. materiały prasowe

Marvel opublikował kolejne materiały promocyjne dla filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. W zwiastunie pojawia się oczywiście Sam Wilson, a także nowy Falcon, Joaquin Torres, lecący nad pozostałościami Tiamuta. Pojawiają się też Sidewinder i Red Hulk. Ale co najważniejsze, pojawia się krótkie spojrzenie na Leadera, choć na razie pozostaje on ukryty w cieniu.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – nowy zwiastun

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – nowy plakat

fot. materiały prasowe

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – wypowiedź o Leaderze

Tim Blake Nelson niedawno opowiedział o wykorzystanych efektach specjalnych na potrzeby postaci Leadera. Co ciekawe, nie chciał on wykorzystania CGI do zagrania swojej roli, więc jego wygląd jest efektem charakteryzacji czy protetycznych wstawek.

Zaproponowałem, aby zrobić to, co mieliśmy zrobić w praktyce. To było pomocne, bo chciałem czuć ciężar deformacji na mojej głowie zamiast tylko nosić kropki.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – fabuła, obsada, data premiery

Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego incydentu. Musi odkryć powód globalnego spisku, zanim cały świat zacznie widzieć na czerwono...

W główną rolę wcieli się Anthony Mackie. Zobaczymy też Harrisona Forda, którego jest to debiut w MCU – wcieli się on w prezydenta Thaddeusa Rossa. Powrócą też aktorzy z Niesamowitego Hulka – Liv Tyler jako Betty Ross oraz Tim Blake Nelson w roli Leadera – głównego złoczyńcy. W obsadzie znaleźli się też Shira Haas, Zosha Roquemore, Rosa Salazar oraz Giancarlo Esposito.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat zadebiutuje w polskich kinach już 14 lutego 2025 roku.