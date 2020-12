Chcieliście wkrótce zagrać w Halo Infinite? Mamy złe wieści - nowa data premiery jest bardzo odległa

Microsoft

Halo Infinite miało być jednym z tytułów dostępnych wraz z debiutem konsol Xbox Series X i S. Tak się jednak nie stało. Po negatywnych reakcjach na materiał z rozgrywki, twórcy zdecydowali się opóźnić premierę tej produkcji po to, by dopracować wszystkie jej aspekty i zadowolić graczy. Nową datę podano dopiero teraz i zdecydowanie jest to zła wiadomość dla fanów marki, którzy liczyli na wskoczenie w kombinezon Master Chiefa w niedalekiej przyszłości...

We wpisie na oficjalnej stronie serii poinformowano, że Halo Infinite trafi do graczy dopiero jesienią 2021 roku, a więc mniej więcej 12 miesięcy po pierwotnie planowanym terminie. Na osłodę opublikowano jednak nowe materiały graficzne z gry.

