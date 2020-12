Cyberpunk 2077 nadciąga! Zobacz premierowy zwiastun gry od CD Projekt RED

CD Projekt

Droga Cyberpunk 2077 do premiery była długa i kręta, a gracze musieli wykazać się ogromną cierpliwością. Datę premiery zmieniano trzy razy po to, by wszystko odpowiednio dopracować i dopiąć na ostatni guzik. Teraz jednak jesteśmy już na ostatniej prostej do debiutu na sklepowych półkach, a najlepszymi na to dowodami jest fakt, że w sieci można znaleźć już recenzje produkcji polskiego studia oraz... jej zwiastun premierowy.

Efektowny materiał przedstawia głównego bohatera lub bohaterkę, V i skupia się na losach tej postaci w Night City, fikcyjnym, amerykańskim miastem, które jest miejscem akcji nowej produkcji studia CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 - premiera 10 grudnia na PC, Google Stadia, PlayStation 4 i Xbox One. W przyszłym roku gra doczeka się też darmowej aktualizacji do wersji PS5/Xbox Series X i S, a póki co posiadacze konsol nowej generacji będą mogli uruchomić ten tytuł dzięki wstecznej kompatybilności.