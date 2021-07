Chip 'n' Dale: Park Life - zwiastun familijnego serialu animowanego. Kultowe wiewiórki powracają!

fot. Disney+

Chip 'n' Dale: Park Life jest familijnym serialem animowanym o przygodach dwóch wiewiórek, który trafi na platformę streamingową Disney+. Pierwszy sezon będzie liczyć trzydzieści dziewięć odcinków. Epizody będą pojawiać się w serwisie, co środę. Każdy będzie opowiadać trzy różne, siedmiominutowe historie. Za animację odpowiedzialni są Walt Disney EMEA Productions i Xilam. Reżyserem jest Jean Cayrol.

Disney+ udostępnił oficjalny zwiastun komediowej bajki dla dzieci. Widzowie mogą się spodziewać dużej dawki humoru i niecodziennych przygód uroczych bohaterów.

W oficjalnym opisie możemy przeczytać:

Każdy odcinek składa się z trzech siedmiominutowych historii, które opowiadają o dwóch małych rozrabiakach, Chipie i Dale'u, którzy próbują żyć w wielkim miejskim parku, jednocześnie przeżywając gigantyczne, podniebne przygody. Nerwowy i zamartwiający się Chip oraz wyluzowany marzyciel Dale to idealna dziwna para: są najlepszymi kumplami i doprowadzają się do szału. W ich nieustannej pogoni za żołędziami do tych małych bohaterów dołączają Pluton, Butch i inne kultowe postacie Disneya, aby mierzyć się z wielkimi i małymi łobuzami.

Warto dodać, że w 2022 roku będzie mieć premiera filmu Chip 'n' Dale: Rescue Rangers.

Chip 'n' Dale: Park Life - premiera pierwszego odcinka 28 lipca 2021 roku na Disney+. Platforma nie jest dostępna w Polsce.