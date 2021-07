Loki - miało dojść do pojedynku z Thorgiem. Reżyserka o Kamieniach Nieskończoności

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel/Disney+

Natalie Holt, kompozytorka muzyki w serialu Loki, zdradziła informację o usuniętej scenie, w której doszło do starcia Lokiego z Throgiem. Ta druga postać mignęła na ekranie w piątym odcinku, jednak ostatecznie był to tylko easter egg. Scenarzysta Michael Waldron planował, aby doszło do wspomnianego starcia w premierowym odcinku podczas sekwencji pokazywania Lokiemu jego przeszłości przez Mobiusa. W Thor: Ragnarok tytułowy bohater wspomina, że Loki kiedyś przemienił go w żabę. Mieliśmy zobaczyć właśnie ten moment, kiedy Thor pod postacią tego zwierzęcia toczy walkę ze swoim przyrodnim bratem. Potwierdziła, że stąd pochodzi właśnie scena, kiedy widzimy Lokiego na tronie w zwiastunach.

Reżyserka Kate Herron wspomina moment otrzymania scenariusza pierwszego odcinka. Jedną z rzeczy, którą ją zszokowało było potraktowanie Kamieni Nieskończoności. Wcześniej w MCU przedmioty te traktowane były jako potężne artefakty, o które bił się Thanos z całym wszechświatem. W serialu służyły jednak jako... przyciski do papieru.

To było w scenariuszu Michaela, kiedy po raz pierwszy dostałam go do pracy reżyserskiej. Pamiętam, że moją reakcją było: Co? Ale mnie wkopałeś. Ale potem pomyślałam, że to genialne, bo pokazuje jak potężne jest TVA. Kim są ci ludzie? Co to za miejsce?

Disney+

Dlaczego Kate Herron nie powróci jako reżyserka w 2. sezonie? Okazuje się, że początkowo serial planowany był jako produkcja limitowana, zatem reżyserka przyjęła inne projekty. Kiedy zaczynała pracę, nie było dokładnych rozmów na temat drugiego sezonu. W trakcie jednak stwierdzono, że warto kontynuować losy Lokiego i zaplanowano zakończenie sezonu cliffhangerem, zaś w krótkiej scenie po napisach zapowiedziano powstanie 2. serii.

Z tego powodu radości nie ukrywa odtwórca roli Lokiego, Tom Hiddleston. Jest wdzięczny za możliwość opowiadania dalszych losów tej postaci.

(...) Nadal nie jestem w stanie przetworzyć tego, że możemy podjąć się kontynuacji. Jestem podekscytowany nowymi możliwościami. Już trwają dyskusje. Głębokie, naprawdę głębokie rozmowy. Nie mogę się doczekać, aby zacząć. Chcę podziękować publiczności, ponieważ bez widzów nie bylibyśmy w stanie zrobić 2. sezonu. Mam nadzieję, że pierwsza odsłona była pełna niespodzianek i myślę, że kolejna będzie miała tego jeszcze więcej.

Richard E. Grant wcielający się w serialu w postać Classic Lokiego, udzielił wywiadu dla ComicBook.com, w którym nie tylko wyraził swój podziw dla Toma Hiddlestone'a, ale także opowiedział o najlepszej scenie, którą przyszło mu zagrać. Jest nią oczywiście ta z końcówki 5. odcinka, kiedy jego peleryna powiewa na wietrze, czaruje wielki Asgard oraz śmieje się tuż przed swoją śmiercią. Najciekawsza wydaje się jednak jego odpowiedź na pytanie, czy pomimo śmierci Classic Lokiego, powróciłby do grania roli innego wariantu tej postaci?

Niczego bym nie odmówił.

Źródło: Marvel/Disney+

Fani z pewnością niecierpliwie czekać będą na przyszłe losy bohaterów. Tom Hiddleston w jednym z wywiadów wypowiedział się na temat relacji Lokiego i Mobiusa.

Uwielbiam przyjaźń Lokiego i Mobiusa. To było dla mnie naprawdę ekscytujące, gdy podchodziłem do projektu i zgłębiałem historię. Uważam, że to bardzo wzruszające... wszyscy inni w życiu Lokiego gorzej znosili jego uparty charakter. Mobius ma dystans. Widzi kim jesteś, nie osądza cię i w pewnym sensie rozumie i ma współczucie. Wiele mogą się od siebie nauczyć.

