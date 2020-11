Chłopi - koniec prac na planie zdjęciowym aktorskiej animacji. Zobaczcie nowe zdjęcia

fot. Next Film / materiały prasowe

Chłopi to adaptacja powieści Władysława Stanisława Reymonta, za którą pisarz otrzymał literacką Nagrodę Nobla w 1924 roku. Właśnie zakończyły się prace na planie zdjęciowym do filmu. Jest to pierwszy etap procesu realizacji filmu, który powstanie w technice animacji malarskiej. Za reżyserię odpowiada Dorota Kobiela.

Za produkcję odpowiadają nominowani do Oscara twórcy Twojego Vincenta – Dorota Kobiela, Hugh Welchman i Sean Bobbitt. Niebawem rozpocznie się montaż zdjęć, a na początku 2021 roku grupa malarzy rozpocznie prace w studio BreakThru Films w Sopocie. Do stworzenia filmu zostanie wykorzystany autorski pomysł stacji PAWS (ang. Painting Animation Work Stations), dzięki któremu możliwe jest ujednolicenie animacji oraz usystematyzowanie pracy malarzy. Piotr Dominiak, dyrektor artystyczny studia, przyznał, że ekipę czeka jeszcze ogrom pracy.

Technika, którą wybraliśmy jest trudna i czasochłonna, ale dzięki Twojemu Vincentowi wiemy, że przeniesienie malarstwa olejnego na duży ekran daje magiczny efekt.

W filmie zagrali: Kamila Urzędowska (Jagna), Mirosław Baka (Boryna), Sonia Mietelica (Hanka), Robert Gulaczyk (Antek) oraz Ewa Kasprzyk (Dominikowa) i Andrzej Konopka (Wójt). W zdjęciach wzięli również udział Małgorzata Kożuchowska (Organiścina), Sonia Bohosiewicz (Wójtowa), Maciej Musiał (Jasio), Dorota Stalińska (Jagustynka), Julia Wieniawa (Marysia Pastuszka) oraz Mateusz Rusin (Mateusz).

Poniżej znajduje się galeria zdjęć z planu oraz efekt, jaki zostanie uzyskany podczas kolejnego etapu prac nad filmem.

Chłopi

Chłopi - zwiastun koncepcyjny

Chłopi - premiera planowana jest na 2022 rok.