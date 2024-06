Chopin. Tak Eryk Kulm Jr. prezentuje się jako kompozytor

fot. Aleksandra Grochowska

W marcu informowaliśmy, że niedługo ruszą zdjęcia do nowego projektu Michała Kwiecińskiego, reżysera Filipa. Twórcy zdecydowali, że produkcja będzie zatytułowana: Chopin, Chopin! Na ekranie zobaczymy międzynarodową obsadę, a postacie będą mówić po polsku, francusku i hiszpańsku. Film będzie kręcony w Polsce, na Majorce i we Francji. Ma być to najdroższa produkcja po 1989 roku. Jej budżet ma wynosić 64 mln złotych.

Chopin wypowiedział muzyczną wojnę przeszłości – i ją wygrał. Bez niego jazz i wiele innych nurtów w muzyce nie byłoby takie, jakie znamy. W jego krótkim życiu towarzyszyły mu trzy siły: miłość, muzyka, choroba, które walczyły o niego do końca. I o tym właśnie będzie film Chopin, Chopin! o losie i psychice unikalnego, pięknego człowieka

– mówi Michał Kwieciński.

Dostaliśmy także pierwsze zdjęcie przedstawiające Eryka Kulma Jr. w pełnej charakteryzacji. Trzeba przyznać, że jest on bardzo podobny do genialnego kompozytora.

Za zdjęcia do filmu odpowiada Michał Sobociński. Scenariusz napisał Bartosz Janiszewski. Za produkcję odpowiada Akson Studio, które zrealizowało filmy: Wałęsa. Człowiek z nadziei, Miasto 44, Filip, Teściowie czy Powidoki.

Premiera filmu Chopin, Chopin! zaplanowana jest na 2025 rok.