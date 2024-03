Chris Evans broni Marvela. Aktor uważa, że studio zasługuje na uznanie za nakręceniu świetnych filmów

fot. Marvel Studios

Chris Evans niedawno wziął udział w Emerald City Con 2024 roku, na którym wypowiedział się o obecnej kondycji kina superbohaterskiego. Aktor miał okazję siedmiokrotnie wystąpić w głównej roli w filmach z MCU, gdzie wcielał się w Steve’a Rogersa przez dziesięć lat. W swojej odpowiedzi stanął w obronie Marvela, które to studio nakręciło kilka świetnych filmów. Gwiazda uniwersum uważa, że filmy superbohaterskie powinny cieszyć się większym uznaniem.

Filmy na podstawie komiksów z jakiegoś powodu nie zawsze cieszą się uznaniem, na jakie moim zdaniem zasługują. To są te wielkie, gigantyczne filmy. W kuchni jest wielu kucharzy. Ale dowody empiryczne są następujące: nie są łatwe do wykonania.

Aktor kontynuuje, że im więcej osób decyzyjnych na planie, tym trudniej o dobry film, które spodoba się widzom:

Gdyby było łatwiej, dobrych filmów byłoby o wiele więcej. Nie rzucam żadnych oskarżeń. To się zdarza, bo sam byłem częścią kilku, które takie nie były. Kręcenie filmu jest trudne. Więcej kucharzy w kuchni nie ułatwia sprawy. Nie chcę wyróżniać konkretnych produkcji w katalogu Marvela, ale niektóre z nich są fenomenalne. Podobnie jak niezależne, obiektywnie świetne filmy zasługują na trochę więcej uznania.

Chris Evans przyznał, że jego ulubionym filmem z MCU jest Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, który trafił do kin w 2014 roku:

To mój ulubiony film Marvela, w którym brałem udział. Nie chodzi tylko o sam film, ale o przeżycie. Przy pierwszej części byłem bardzo zdenerwowany. Wiesz, w co się wpakowałeś i w rezultacie grasz w obronie, aby nie przegrać. Kiedy pojawił się Zimowy żołnierz, to graliśmy o zwycięstwo. To pierwszy film z braćmi Russo. Podejmowaliśmy większe ryzyko, a postać wydawała się bardziej rozbudowana. To było jedno z bardziej satysfakcjonujących doświadczeń, jakie przeżyłem podczas mojej przygody z Marvelem.

