Chris Hemsworth robi przerwę od aktorstwa. Powodem wyniki badania genetycznego

Fot. Materiały prasowe

Chris Hemsworth w rozmowie z Vanity Fair zdradził, że robi sobie przerwę od aktorstwa. Powodem są wyniki badania genetycznego, które miał podczas pracy nad programem Disney+ zatytułowanym Bez granic z Chrisem Hemsworthem. W piątym odcinku dowiadujemy się, że w jego składzie genetycznym znajdują dwie kopie APOE4 (jedna ze strony matki, jedna ze strony ojca). Według wyników badań posiadanie APOE4 bardzo zwiększą ryzyko zachorowania na Alzheimera. Jedynie 2-3% ludzi na całym świecie ma dwie kopie tego genu, bo 1/4 ludzi ma jedną.

Chris Hemsworth - przerwa od aktorstwa

- To we mnie coś ruszyło, aby wziąć sobie trochę wolnego. Gdy zakończyłem prace nad programem, wypełniam inne zobowiązania kontraktowe. W tym tygodniu skończę udzielać wywiadów promocyjnych. Potem udam się do domu, odpocznę od aktorstwa i po prostu ułatwię swoje życie. Pobędę z dzieciakami i żoną.

Hemsworth podkreślił, że wyniki genetyczne nie są równoznaczne z dosadną diagnozą, że zachoruje na Alzheimera. Podkreśla,że ta sytuacja to nie jest metaforyczne wręczenie mu rezygnacji z aktorstwa. Jego dziadek obecnie choruje na Alzheimera. Mówi się, że prawdopodobieństwo, by Chris zachorował jest 8-10 razy większe niż u normalnego człowieka.

Przyznaje, że rozmawiał z Disneyem o potencjalnym wycięciu diagnozy z programu. On jednak nalegał, by to zostawić.

- Jeśli to będzie motywacja, aby ludzie lepiej dbali o siebie i wiedzieli, że można podjąć odpowiednie kroki, to fantastycznie. Nie chciałem tym manipulować czy przedramatyzować tej sprawy, aby sztucznie wywołać empatię dla formy rozrywki.

Czytamy, że dzięki tej świadomość Chris Hemsworth może podjąć środki zaradcze, aby tego Alzheimera uniknąć.

- Jeśli nie wiedziałbym o tej sprawie z Alzheimerem, nie zmieniłbym w życiu rzeczy, które zmieniłem. Nie miałem tej świadomość, więc teraz jestem wdzięczny, że mam w swoim arsenale narzędzia, które mogą minie przygotować i zapobiec temu biegu wydarzeń.

Chodzi o odpowiednią organizację snu, aktywność fizyczną, dietę i minimalizację stresu.

Przed przerwą od aktorstwa Chris Hemsworth zdążył zagrać w filmach Furiosa oraz Extraction 2. Aktor nie określił, ile przerwa będzie trwać.