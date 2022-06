Chris Hemsworth o nagiej scenie w Thorze 4. Co sądzi?

fot. Marvel

Gdy bohater grany przez Chrisa Hemswortha został postawiony przed obliczem Zeusa (Russell Crowe) w filmie Thor: miłość i grom przez wpadkę greckiego boga, nagle jest cały nagi. Ta scena będzie w kinie, choć wielu nad tym debatowało. Chris Hemsworth w nowym wywiadzie promocyjnym wyjawił, że dążył do nakręcenia nagiego Thora od pierwszej części.

Nagi Thor - komentarz

Tak Chris Hemsworth komentuje nagość w tej scenie.

- Prace nad tą sceną tak naprawdę trwały 10 lat i są spełnieniem mojego marzenia. Gdy pierwszy raz grałem Thora, w jednej ze scen zdjąłem koszulkę i pomyślałem: "wiecie co jeszcze dodałoby kolorytu tej scenie...". 10 lat później teraz zdejmuje wszystkie ciuchy!

Natalie Portman już zawsze jako Potężna Thor?

Aktorka przyznaje, że zależało jej tylko na opinii... jej dzieci. Miały one okazję obejrzeć z nią wstępny montaż filmu i były zachwycone. Sama przyznaje, że na etapie kariery chce tylko imponować swoim dzieciom. A co one na to według jej słów?

- To najlepsze co widzieliśmy! Możesz już zawsze tylko grać tę rolę i nie robić nic innego? - wspomina Portman.

Większej motywacji do kontynuowania swojej przygody w MCU nie mogła mieć. Sama bardzo chciałaby zobaczyć duet Potężnej Thor z Kapitan Marvel. Uwielbia tę postać, a Brie Larson jest jej dobrą przyjaciółką.

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku.

