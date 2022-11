Chris Hemsworth jest gotowy pożegnać MCU? Następna przygoda Thora powinna być jego ostatnią

fot. materiały prasowe

Chris Hemsworth jest gotowy, by pożegnać się z MCU. Aktor od lat wciela się w Thora i jest jednym z niewielu oryginalnych Avengersów, którzy pozostali na ekranie. Widzowie pożegnali się już z Iron Manem, Kapitanem Ameryką czy Czarną Wdową. I wygląda na to, że być może niedługo do tego grona dołączy także bóg piorunów.

W wywiadzie z Vanity Fair aktor powiedział, że gdyby miała wyjść kolejna część przygód Thora, to prawdopodobnie musiałby to być finał i zakończenie jego podróży. Choć na ten moment nie został wtajemniczony w żadne plany studia, to czuje że nadszedł czas na zamknięcie tego rozdziału.

Chris Hemsworth jest gotowy pożegnać MCU?

Thor: miłość i grom to ostatni film o bogu piorunów, jaki ukazał się w kinach. Bohater adoptował córkę, a także musiał poradzić sobie ze śmiercią ukochanej, Jane Foster. Finał sugerował, że to nowy etap życia postaci, w którym na pierwszym planie będzie ojcostwo.

Vanity Fair spytało aktora, czy ma nadzieję na jakieś podsumowanie historii Thora po tym, jak tacy bohaterowie jak Iron Man i Kapitan Ameryka odeszli i dostali swoje zakończenie. Choć Chris Hemsworth wcześniej mówił, że jest zainteresowany dalszym graniem boga piorunów, to jego nowa wypowiedź wskazuje na to, że chce już zakończyć swoją przygodę z MCU.

Tak, na pewno. Czuję, że musielibyśmy zamknąć ten rozdział, jeśli kiedykolwiek zrobiłbym to ponownie. Wiesz, o co mi chodzi? [...] Mam wrażenie, że to byłby finał, ale nie jest to oparte na niczym, co ktoś mi powiedział, ani na żadnych planach. Masz narodziny herosa, jego podróż, a w końcu śmierć i nie wiem... Czy jestem na tym etapie? Kto wie?

Jak Thor odejdzie z MCU? Teorie

Wypowiedź Chrisa Hemswortha wskazuje na to, że na ten moment nie wtajemniczono go w żadne plany studia, dotyczące kolejnego występu Thora. Jeśli jednak sam aktor czuje, że zbliża się finał jego podróży, to w Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars na pewno znajdzie się wiele okazji na heroiczną śmierć superbohatera z rąk nowego złoczyńcy. W ten sposób mógłby pożegnać się z widzami w stylu Iron Mana. Marvel wprowadził także postać Potężnej Thor, więc na pewno jest szansa na to, że jeszcze ją zobaczymy. Ciekawe jest jednak jednak to, że wojownicy z Asgardu po śmierci trafiają do Valhalli, by żyć wiecznie, co nawet w przypadku śmierci bohatera zostawia otwartą furtkę na jego powrót. Ostatnią możliwą opcją jest to, że w końcu zobaczymy boga piorunów na tronie, choć musiałby wtedy zastąpić Walkirię. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzu.

