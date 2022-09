Thor: miłość i grom - tak Christian Bale zmieniał się w rzeźnika bogów. Wideo zza kulis

materiały prasowe

Za charakteryzację Christiana Bale'a w filmie Thor: miłość i grom odpowiada Odd Studio, które wiele razy zdobywało nagrody w tej dziedzinie. To właśnie oni opublikowali wideo, w którym widzimy proces tworzenia charakteryzacji Gorra, rzeźnika bogów. Zobaczcie i oceńcie sami, jak to wyglądało.

Thor: miłość i grom - kulisy

Na wczesnym etapie projektu podjęto decyzję, aby Gorr powstał w wyniku charakteryzacji, nie efektów komputerowych. To wymusiło zmianę wizerunku w stosunku do komiksowego pierwowzoru. Tak to tłumaczył Kevin Feige, czyli szef Marvel Studios.

- Gorr, rzeźnik bogów świetnie wygląda w komiksach. Chcieliśmy z tego skorzystać, ale jeśli bezpośrednio byśmy przenieśli to na ekran, stracilibyśmy kreację Christiana. Dlatego na początku podjęliśmy decyzję, że nie chcemy, aby była to postać tworzona z technologią motion capture. Oczywiście to pozwala osiągać nadzwyczajne efekty, ale w przypadku tego aktora i tej postaci Taika wierzył, że osiągniemy lepszy efekt z charakteryzacją.

A takie alternatywne wizerunki Gorra były brane pod uwagę.

Thor: miłość i grom - Gorr, rzeźnik bogów

Thor: miłość i grom - film dostępny jest na Disney+.