Chris Hemsworth i Will Smith mają programy w Disney+. Zobaczcie szalone zwiastuny

fot. Disney+

Limitless with Chris Hemsworth to program rozrywkowy wyprodukowany przez NatGeo. W nim też Chris Hemsworth ma sprawdzać swoje fizyczne ograniczenia podczas różnych szalonych wyzwań. Nie tylko pokazuje swoje wybitne przygotowanie fizyczne, ale również typowe dla siebie poczucie humoru.

Premiera programu w Disney+ w 2022 roku.

Limitless with Chris Hemsworth - zwiastun

Welcome to Earth to serial dokumentalny z Willem Smithem również produkowany przez NatGeo. W tym przypadku aktor rzuca się w nieznane rejony świata, przeżywając różne przygody. Nie brak też jego poczucia humoru.

Premiera w Disney+ 8 grudnia 2021 roku.

Welcome Earth - zwiastun