Komedia Netflixa z ogromnym wynikiem oglądalności. Reżyser twierdzi, że film był hejtowany

Nie patrz w górę z 2021 roku to czarna komedia katastroficzna Netflixa w reżyserii Adama McKaya z gwiazdorską obsadą, na czele z Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence czy gościnnym występem Ariany Grande, która pod koniec 2024 roku zachwyciła wszystkich w Wicked. Film McKaya nie przypadł do gustu krytyków, którzy tylko w 56% ocenili go pozytywnie w serwisie Rotten Tomatoes. Lepiej postrzega go widownia - 78%.

McKay w rozmowie z Variety odniósł się do ocen krytyków, wyników oglądalności, a także tego, że sam film i jego tematyka była metaforą wobec tego, co obecnie się dzieje, w tym do pożarów w Los Angeles.

Mój film wydaje się mały i absurdalny, gdy porówna się go do tych katastrof, które mają miejsce przed naszymi oczami. Ale to, co było inspirujące i energetyzujące, to opinia zwykłych ludzi względem niego, a nie krytyków i gatekeeperów kulturalnych, którzy go hejtowali. [Film] stał się numerem jeden w 85 różnych krajach, takich jak Pakistan, Wietnam, USA, Urugwaj. To coś bardzo rzadkiego dla komedii, bo poczucie humoru jest różne w innych częściach świata.

Netflix nigdy nie powie dokładnie, ale przybliżona liczba osób, która obejrzała Nie patrz w górę, to od 400 mln do pół miliarda. Oglądającym naprawdę spodobał się pomysł bycia oszukiwanymi. Okłamywani przez swoich liderów, wielkie media informacyjne, branże różnego rodzaju. To było zabawne. I to był ten punkt wspólny na całym świecie. To się dzieje wszędzie na świecie przy tej neo-liberalnej ekonomii, w której żyjemy. To nowotwór i każdy go odczuwa.