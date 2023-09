Chris Metzen powraca do uniwersum Warcrafta. Twórca pojawi się na tegorocznym BlizzConie

fot. youtube.com

Chris Metzen był niegdyś jedną z najważniejszych osób zajmujących się grami z uniwersum Warcrafta i przez długi czas, bo aż do premiery Warlords of Draenor włącznie, dbał o rozwój World of Warcraft. Udzielał także głosu wielu istotnym postaciom, takim jak między innymi Thrall, Vol'Jin, Ragnaros czy Varian Wrynn. W 2016 roku zdecydował się on opuścić szeregi Blizzarda, ale w grudniu 2022 roku poinformowano o jego powrocie do firmy w roli "doradcy kreatywnego". Teraz zaś ogłoszono, że Metzen powraca w pełni, zajmie stanowisko dyrektora kreatywnego i będzie ściśle nadzorował przyszłość marki Warcraft.

W komunikacie informującym o powrocie Metzena zdradzono też, że pojawi się on wraz ze swoim zespołem na tegorocznej odsłonie imprezy BlizzCon i ujawni, nad czym obecnie pracują. Sam twórca dodał, że powrót do Warcrafta był dla niego niczym powrót do domu.

