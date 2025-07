Clayface będzie przypominać Jokera. Czy pojawi się Batman?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Mimo, że film o Clayfacie nie znalazł się na liście zapowiedzianych produkcji DCU przez Jamesa Gunna, to prace nad nim mają niebawem wystartować. Pomysł na film wymyślił Mike Flanagan, a ostatnie poprawki naniósł Hossein Amini. Reżyserem ma być Hossein Amini, a w głównego "bohatera" wcielić Tom Rhys Harries. Teraz poznaliśmy nowe szczegóły.

Wiele osób się zastanawiało, czy Clayface będzie się łączyć z uniwersum Matta Reeves'a lub szerokim DCU Jamesa Gunna. Jak informuje Nexus Point News i ich informatorzy - ani jedno ani drugie. Film ma przypominać Jokera i nie będzie zawierać zbyt wielu postaci z komiksów DC. Na pewno nie zobaczymy w nim Mrocznego Rycerza - ani w wersji Roberta Pattinsona ani DCU.

Clayface opowie historię Matta Hagena, czyli jednego z wielu komiksowych Clayface'ów. Scenariusz zapożycza jednak elementy charakterystyczne dla innej wersji postaci - Basila Karlo.

Hagen to przystojny aktor i wschodząca gwiazda, który zostaje zaatakowany i zdeformowany. Pochodzi z Gotham, ale postanawia wyruszyć do Hollywood, żeby tam kontynuować swoją karierę. Po deformacji jego kariera i reputacja lądują na dnie, a on z czasem zmienia się w transformującego się potwora. - informuje strona.

Podano też informacje o postaciach dodatkowych:

Dr. Caitlin Bates - oryginalna postać stworzona na potrzeby filmu. Jest prezeską firmy zajmującej się biotechnologią, która przy wykorzystaniu najnowszych technologii zajmuje się medycyną. Bates z początku widzi w Hagenie tylko królika doświadczalnego, którego chce wyleczyć i wypromować swoją firmę, ale z czasem się w nim zakochuje. To sprawia, że jej narzeczony, prywatny detektyw o imieniu John, zaczyna być podejrzliwy względem dwojga.

jest detektywem, który w pełni poświęca się pracy oraz Caitlin. Głównym przeciwnikiem Clayface'a ma być szef mafijny. Jego imię jest na razie nieznane, ale to również ma być oryginalna postać.

