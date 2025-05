Kingdom Come: Deliverance II z dodatkiem. DLC Komu śmierć malowana już dostępne

Deep Silver

Fabularny dodatek do Kingdom Come: Deliverance II, zatytułowany Komu śmierć malowana, wprowadza do gry fascynującą, nową linię zadań, w której Henryk wplątuje się w historię tajemniczego artysty. Ten ekscentryczny malarz potrzebuje pomocy głównego bohatera w odkryciu swojej przeszłości osnutej mgłą tajemnicy.

Artysta wciąga głównego bohatera w sieć zawiłych planów, wystawiając na próbę jego umiejętności znajdowania rozwiązań. Przygoda ta obejmuje serię zadań rozgrywających się na obu mapach świata Kingdom Come: Deliverance 2. Aby pomóc malarzowi ukończyć najważniejszy obraz w jego życiu, Henryk będzie musiał odszukać i wchodzić w interakcje z szeregiem postaci – zarówno znajomych, jak i nowych. Jego zadaniem będzie przekonanie ich do swojej racji, a w niektórych przypadkach nawet ich wyeliminowanie.

Centralną postacią rozszerzenia jest wspomniany malarz, który budzi wiele pytań: Kim on jest? Czym on jest? Skąd wie tak wiele? I dlaczego nosi przy sobie pomalowaną ludzką czaszkę? Dodatek ma na celu odkrycie odpowiedzi na te zagadki związane z tą tajemniczą postacią Oprócz angażującej fabuły, rozszerzenie Brushes with Death pozwala Henrykowi rozwijać swoje umiejętności artystyczne – gracze mogą malować tarcze.

W zamian za wysiłki włożone w pomoc malarzowi, Henryk może zdobyć zupełnie nowe wzory tarcz. Do wyboru jest ponad 100 unikalnych wzorów i kombinacji kolorów co pozwala na personalizację ekwipunku w niespotykany dotąd sposób.

Dodatek jest już dostępny do pobrania - za darmo dla posiadaczy przepustki Expansion Pass i Złotej Edycji. Pozostali muszą za niego zapłacić około 25 zł.