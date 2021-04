Aktorzy i ich najstraszniejsze role. Na tych zdjęciach potwory pozują z ludźmi

fot. materiały prasowe

Aktorzy skrywający się za najstraszniejszymi rolami w dziejach kinach są często niekojarzeni przez zwykłych widzów. Ukrywają się pod maskami, ogromem charakteryzacji i nie raz wyśmienitym aktorstwem, które sprawia, że stają się tymi postaciami, a widz zapomina, że to wciąż jest tam człowiek wykonujący kawał dobrej roboty.

Oczywiście niektórzy stali się takimi ikonami popkultury, że prawdopodobnie bardzo dużo osób wie, jak wygląda Robert Englund, czyli kultowy Freddy Krueger. Czy na pewno wszyscy kojarzą każdą postać związaną z danymi aktorem? Takiemu Timowi Curry'emu zdarzało się wcielić w kilka kultowych mrocznych czarnych charakterów ukrytych pod charakteryzacją.

Angela Norris, właścicielka Fxattics Studios podjęła decyzję, by wizualnie przybliżyć internautom aktorów i ich straszne role. Widzimy więc ich obok ich kultowych postaci. Tak Norris skomentowała swoją pracę w rozmowie z Bored Panda:

- Jestem właścicielką Fxattics Studios, w którym robimy rekwizyty i maski na Halloween. Zawsze staram się tworzyć dzieła sztuki, by zwiększą polubienia i odsłony na naszej strony. Wpadłam na pomysł na montaż klauna Twisty'ego, bo wielu ludzi nie wie, że gra go John Carroll Lynch z serialu Drew Carey. Moim czytelnikom spodobał się ten pomysł, więc go kontynuowałam.

Więcej informacji o autorce i jej pracy można znaleźć na Facebooku Fxattics Studios.

Aktorzy i ich najstraszniejsze role